РВСН произвели пуск «Тополя»

РВСН в пятницу провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» с полигона Капустин Яр, сообщило Минобороны.

«С государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Боевая часть ракеты попала точно в указанную цель, отметили в Минобороны.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роскосмос изучает возможность запусков на орбиту космических аппаратов с помощью межконтинентальных баллистических ракет «Тополь».

Комплекс «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ предназначен для поражения стратегических целей в любых условиях боевого применения. Ракета РТ-2ПМ была разработана в Московском институте теплотехники.