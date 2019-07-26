РВСН произвели пуск «Тополя»

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26 июля, пятница | Последнее обновление — 21:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и Турция обсудили совместное производство и поставку «Суперджетов» и МС-21
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Украина пошла по миру в поисках газа
«Гнездо русофобии» изгоняют из России
Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа
С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений
Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»
В Зеленском проступили черты Гуайдо
Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
Как олимпийский мишка сбежал от КГБ
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел олимпийский мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...
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Ветер истории дует с Востока
Сергей Зацаринный, писатель
Это второй из цикла материалов к 750-летию создания Золотой Орды – соседа, врага и друга Руси, значительная часть которой является территорией современной России. Есть смысл подумать, чему нас может научить опыт Золотой Орды. Подробности...
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Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском
В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг другаПодробности...
Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом
Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителейПодробности...
В Москве появится храм с прозрачной стеной
В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долиныПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
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