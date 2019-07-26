Россия и Турция обсудили совместное производство и поставку «Суперджетов» и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку российских самолетов SSJ-100 и МС-21, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

На заседании межправительственной российско-турецкой комиссии в Анталье стороны обсудили совместную сборку вертолетов, а также поставку российских самолетов, передает ТАСС.

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21», – сказал Новак.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США отказаться от закупки американских самолетов Boeing из-за напряженности в отношениях с США.

Тем временем выручка от продаж «Суперджетов» в первом полугодии 2019 года сократилась в семь раз на фоне последствий катастрофы, когда самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся в Шереметьево. В результате трагедии погиб 41 человек.

При этом в Минпромторге считают, что авиакатастрофа не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету.

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