Эрдоган пригрозил США отказаться от закупки самолетов Boeing

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна может отказаться от закупки американских самолетов Boeing из-за напряженности в отношениях с США.

«Я сказал [президенту США Дональду] Трампу [на саммите Группы двадцати] в Осаке: даже если Турция не купит [американские зенитные ракетные системы, ЗРС] Patriot, мы приобретаем Boeing, Мы хорошие клиенты. Но если [наш конфликт] продолжится и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос», – сказал турецкий лидер, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Турция ждет поставки Boeing на сумму в 10 млрд долларов.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй закупленные у России ЗРК С-400.

Газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о том, что Вашингтон, очевидно, не станет вводить санкции против Турции за покупку Анкарой систем С-400. По мнению экспертов, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Соединенных Штатов. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия.