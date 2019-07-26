У музея «Царское Село» иностранные туристы избили россиянку

Два иностранца избили россиянку в очереди у входа в музей-заповедник «Царское Село», об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны.

Участвовавшие в конфликте туристы являются гражданами одной из стран Восточной Азии, передает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу охраны.

Отмечается, что туристы нанесли девушке удар локтем в живот и повалили ее на землю, пострадавшую госпитализировали с закрытой тупой травмой живота.

Иностранных граждан задержали и передали в полицию.