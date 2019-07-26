Китайские СМИ рассказали о «пощечине» от России для НАТО

Россия испугала НАТО во время учений BALTOPS-2019 бомбардировщиками Ту-160, пишут китайские СМИ.

Во время учений НАТО в Балтийском море Россия направила в регион два бомбардировщика Ту-160, Москва решила показать альянсу, что им «не сойдут с рук провокации» у российской границы, пишет издание Sohu, передает РИА «Новости».

«Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО», – отметили авторы публикации.

Российские бомбардировщики могут проводить полеты на протяжении 23 часов, преодолевать до 12 тыс. километров без дозаправки, скорость полета может превышать два маха, говорится в статье.

НАТО не смогли ничего сделать российским самолетом, так как те проводили патрулирование над Балтикой в международном пространстве. Для перехвата Ту-160 Дания, Финляндия и Швеция подняли в воздух свои истребители, но российские самолеты «будто бы не обратили внимание» на то, что их окружили, и продолжили полет, сообщается в материале.

«Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной», – пояснили авторы статьи.

Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2019 проходили в Балтийском море с 9 июня. В них принимали участие 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тыс. военнослужащих.