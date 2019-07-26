В МИД пообещали добиваться возвращения задержанного СБУ танкера

Москва будет добиваться возвращения задержанного на Украине танкера Nika Spirit, но о конкретных механизмах этой работы говорить рано, заявил источник в МИД России.

«Конечно, мы будем добиваться возвращения судна всеми правовыми средствами, которые имеются в распоряжении. Это у нас не первый корабль, который захвачен.», – заявил источник РИА «Новости», напомнив, что уже около года из Херсона не может выйти танкер «Механик Погодин».

«Поэтому вопрос существует, будем его решать и МИД подключиться к этому. Но и собственник судна должен какие-то усилия приложить», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что глава компании Altomar Shipping, танкер которой задержали на Украине, решает вопрос возвращения судна в Россию.

В четверг Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.