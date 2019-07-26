Капитан рассказал о странностях при задержании танкера на Украине

Капитан Илья Дробязко рассказал подробности досмотра сотрудниками Службы безопасности Украины российского танкера Nika Spirit.

Дробязко сообщил RT, что сотрудники военной прокуратуры Украины поднялись на борт в 08.00 по местному времени. «Полковник военной прокуратуры показал свои удостоверения, начали проводить съемку», – рассказал он.

«Понятно, что судно под русским флагом, это есть территория наша, России. Как-то не согласовав ни с консулом... Провели обыск, документы некоторые изъяли... Для меня это как-то немножко странно», – добавил капитан.

На ваш взгляд В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты? Да

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Украина утверждает, что захваченный танкер якобы участвовал в инциденте в Керченском проливе. Когда СБУ выяснила, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, экипаж освободили. В пятницу они вернулись в Россию.

В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством. В Совфеде добавили, что освобождение моряков не исчерпает инцидент.

Газета ВЗГЛЯД писала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.