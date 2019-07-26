Экипаж задержанного Украиной танкера вернулся в Россию

В московском аэропорту приземлился самолет, на котором в Россию вернулся экипаж танкера Nika Spirit, задержанного в украинском порту Измаил, сообщают информационные агентства.

Рейс Air Moldova и S7 приземлился в Домодедово, передает РИА «Новости».

Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сначала моряки собирались возвращаться в Россию поездом через Харьков, «компания купила билеты», но потом «компания сама изменила решение», и экипаж решено было перевезти самолетом из Молдавии.

Капитан Илья Дребязка сказал, что моряки никаких правил на Украине не нарушали.

Он сообщил, что судно проверяла военная прокуратура. Как заявил Дребязка, «судно под русским флагом это территория России, обыск провели, не согласовав с консулом, документы изъяли». Капитан считает произошедшее «немного странным».

Консул России в Молдавии Максим Степанов заявил, что задержку танкера можно назвать неординарным случаем, который требует особого разбирательства. В том, насколько действия украинской стороны были «адекватными», будут «разбираться судебные инстанции», сказал он.