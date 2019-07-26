В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском пострадал ребенок

По факту получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском возбуждено уголовное дело.

Прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков сообщил, что во время проверки палаточных лагерей после трагедии в лагере «Холдоми», в поселке Мирный под Хабаровском был обнаружен самовольно установленный лагерь, где шла смена «Детский спецназ» для детей 10-17 лет, передает РИА «Новости»

«Установлено, что в этом лагере был травмирован ребенок 11 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», прокуратура Хабаровского района признала возбуждение дела законным и обоснованным. Ребенок госпитализирован», – заявил Ханюков.

В настоящее время следователи выясняют, как ребенок получил травмы.

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.

Позже был арестован директор лагеря, также были заключены под стражу владелец базы отдыха и сотрудник МЧС.

После данного происшествия в России начались массовые проверки детских лагерей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми».