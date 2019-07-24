Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

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24 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Громкий голод оппозиции

Максим Соколов, публицист
Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...
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Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
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Плохим танцорам избирком мешает

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Московские выборы обретают какие-то странные формы: кандидаты, которых не зарегистрировали, пытаются надавить на избиркомы и общественность митингами и протестами. В Центризбиркоме справедливо считают, что так делать нельзя. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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              Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

              Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырех   24 июля 2019, 10:00
              Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Юрий Зайнашев

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              Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект?

              Четыре ребенка накануне стали жертвами пожара в палаточном городке территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Трагедия в лагере, расположенном примерно в 300 километрах от Хабаровска, произошла в ночь на вторник.

              Огонь уничтожил 20 палаток из 26. Первой погибла 10-летняя девочка, еще три ребенка (две девочки 12 и 13 лет и 11-летний мальчик, который вытаскивал девочек из палатки во время пожара) скончались в больнице поселка Солнечный, куда были госпитализированы в тяжелом состоянии. Глава Солнечного района Виктор Старков сообщил, что в палатках находились 189 человек. База рассчитана на 226 человек. По его версии, было продано почти вдвое больше путевок – 428, из-за чего детей и пришлось селить и в палаточном городке.

              Причины пожара пока неясны. Один из отдыхавших в лагере детей рассказал родителям о том, что в его палатке стояла неисправная тепловая пушка, которая искрила. Об этом сообщила РБК мать мальчика Елизавета Бобрикова. По ее словам, сын проснулся от криков, треска, запаха гари. «Когда открыл глаза, увидел, что горит верх палатки. Вышел на улицу в одних трусах босиком. Все вещи и гаджеты сгорели», – рассказала Бобрикова.

              А воспитательница Маргарита Харина рассказала телеграм-каналу Mash о том, что несколько вожатых заходили прямо в пылающие палатки ради спасения детей. «Дети бегут тебе навстречу и просят о помощи. Обнаженные, босиком, с огромными ранами с головы до ног. Просят взять на ручки, а мы понимаем, что им будет еще больнее», – рассказала Харина.

              Директор «Холдоми» Максим Кузнецов заявил, что палатки были из огнеупорного материала, однако он не смог объяснить, откуда у детей сильнейшие ожоги. Позднее Кузнецов был задержан.

              На оценки трагедии хабаровского губернатора Сергея Фургала отреагировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный».

              Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?

              Разберитесь, доложите», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

              По его словам, «очевидно абсолютно, что там были грубейшие нарушения безопасности». «Надо разобраться в том, кто давал разрешение на создание подобного рода места отдыха. Привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, то есть посмотреть это по линии Министерства просвещения, которое отвечает за детский отдых. Чтобы просто понять причины, почему это вообще в таком жутком состоянии изначально было запланировано», – подчеркнул Медведев.

              Он также поручил проверить все аналогичные лагеря. «Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут и используют обогревательные элементы. Это в целом абсолютно недопустимо», – подчеркнул премьер.

              В городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. В лагере размещались 189 детей, четверо погибли, 12 человек пострадали
              Трагедия стала предметом обсуждения и в Совете Федерации. Как заявила на пленарном заседании палаты сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, предприятие «Холдоми» действует в специальном режиме, что избавило его от ряда проверок. «В погоне за прибылью представители бизнеса пренебрегли безопасностью детей и сотрудников», – возмущалась сенатор. Законодательство о детском отдыхе соответствует современным требованиям, но если расследование выявит необходимость уточнений, они могут быть внесены, заявила в ответ спикер Валентина Матвиенко.

              Всерьез присмотреться к соблюдению норм организации детского отдыха призвала и член Общественной палаты России заслуженная артистка Диана Гурцкая. «Индивидуальный предприниматель, организовавший лагерь, нашел лазейку в законе, чтобы избежать дополнительных проверок, и не соблюдал установленных правил. Это очень печально и должно получить оценку со стороны правоохранительных органов», – сказала Гурцкая газете ВЗГЛЯД. Она считает, что принятому в декабре 2016 года закону по организации детского отдыха следуют далеко не все.

              Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупреждают, что появление новых запретов в сфере детского отдыха после ЧП под Хабаровском приведет к обратному эффекту и лишь ущемит права детей на загородный досуг.

              Так считает руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

              «В первую очередь о чем заговорили? Кто виноват? Может, лучше разберемся, что случилось и что надо сделать, чтобы это больше никогда не повторилось? Нужно разобраться, по-хорошему разобраться, а не применять сразу карательные меры. Надо помогать людям, а не искать сходу виноватых. Я напомню: по статистике гораздо больше детей погибает летом в городах – это те, кто не уехал никуда, остался в городе», – заявила Санаева газете ВЗГЛЯД.

              «Теперь могут сгоряча закрыть все палаточные лагеря. Но их и так уже почти не осталось – после трагедии на Сямозере в Карелии. И в итоге родителям некуда на лето отдавать детей.

              У нас и так только «безумцы», глубокие энтузиасты своего дела, все еще занимаются детским туризмом в последнее время.

              Но организаторов отдыха нужно сопровождать, помогать им, а не мешать», – призывает эксперт.

              Как считает Санаева, после гибели детей в Карелии сфера детского отдыха в стране оказалась слишком забюрократизирована.

              «Если следовать правилам безопасности для детей в лагере, то ребенку там ничего нельзя. Ребенок ничего не должен брать в руки, чтобы, не дай бог, не перенапрячься. И так до 18 лет! А в 18 лет он уже обязан бежать в армию в полном обмундировании. Но как же мы тогда хотим из мальчиков мужчин воспитывать?! Они должны учиться преодолевать препятствия, учиться терпеть дискомфорт. Именно поэтому они порой действительно должны ночевать в походных палатках, например. Это полезно, это нормально!» – говорит Санаева.

              Напомним, туркомплекс «Холдоми» существует с 2004 года и считается одним из самых популярных мест отдыха в крае. По информации РИА «Новости», в феврале комплекс прошел проверку Роспотребнадзора. Однако разрешение давалось лишь на проживание детей в стационарных помещениях. Лагерь прошел и проверку МЧС в конце мая, но и в этом ведомстве сообщили, что на тот момент никаких палаток не было.

              С формальной точки зрения детский туризм теперь должен быть безопасен на все сто процентов – или его не будет вообще. Но поскольку в жизни вообще мало что бывает безопасным на все сто процентов, то детского туризма в России почти и не осталось. Все чаще, к примеру, администрация школы предлагает родителям самим возить своих детей на экскурсии или на спортивные состязания, под свою ответственность.

              «Группе школьников невозможно теперь поехать даже на экскурсию. Формально все можно, пожалуйста, но на самом деле действует негласный устный запрет на все. Чиновники не хотят брать на себя ответственность, создана такая атмосфера, – посетовала Санаева. – Возьмем правила перевозки детей. За неправильно составленный список – букву там перепутали или дату рождения – транспортную компанию штрафуют на 250 тыс. рублей. И так во всем. Любой чих – огромный штраф. Транспортники теперь бегают как черт от ладана от детей. Группы детей перевозить они рискуют только по остаточному принципу. И так во всем, что касается детского отдыха», – посетовала представитель туриндустрии.

              Поэтому законодательство надо смягчать, убеждена Санаева. «Закон должен быть логичен. У нас огромная страна, очень разные климатические зоны. Не напишешь одинаковых для всех правил. Закон должен быть, ясным и понятным и реально выполнимым. В нем больше должно быть рекомендаций, а не требований. Ростуризм и Минобр все это могли бы подготовить», – призывает Санаева.

              Следственное управление СКР по региону возбудило дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Дело поручено центральному аппарату ведомства.

              В среду в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим.


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