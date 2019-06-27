Суд отменил приговор по делу о трагедии на Сямозере

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр решения в отношении двух фигурантов, которые ранее судом первой инстанции были признаны невиновными в халатности по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году.

Уточняется, что речь идет об экс-руководителе управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолии Коваленко и врио руководителя управления Людмиле Котович.

«Приговор Петрозаводского горсуда в отношении Котович и Коваленко отменить. Уголовное дело в этой части отправить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе», – сказал судья, передает ТАСС.

Напомним, летом 2016 года в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии перевернулись лодки, в которых были 47 детей и четверо сопровождающих. В результате погибли 14 детей.

В марте 2018 года был вынесен приговор, согласно которому бывший директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии общего режима, инструктор Валерий Круподерщиков – 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности он был освобожден от наказания.

При этом Анатолия Коваленко, Людмилу Котович и инструктора Павла Ильина суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.