Вынесены приговоры по делу о трагедии с утонувшими детьми на Сямозере

Петрозаводский городской суд вынес приговоры по делу о трагедии на Сямозере, где летом 2016 года во время шторма утонули 14 детей.

Из шести фигурантов двое – бывший директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов – получили по 9,5 лет колонии общего режима. Инструктор Валерий Круподерщиков получил восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания, передает РИА «Новости».

Остальных трех подсудимых – инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя управления Людмилу Котович – суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.

Напомним, летом 2016 года на карельском Сямозере перевернулись лодки, в которых были 47 детей и четверо сопровождающих. В результате погибли 14 детей.