Стали известны подробности пожара в Свердловской области, где погибло четверо детей

Прокуратура Свердловской области сообщила, что в результате пожара в городе Богданович погибло пять человек, в том числе пенсионер и несколько малолетних детей.

В пожаре от отравления угарным газом погиб пенсионер, пострадала одна женщина-пенсионерка, сейчас она находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает ТАСС.

«[Погибшим] детям [было] шесть месяцев, два года, четыре года и шесть лет. С ними была их 12-летняя сестра, которая выбежала звать помощь и осталась в живых. Семья многодетная, у них шесть детей, родители уехали на соревнования со старшим ребенком», – пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение 30 минут. По факту гибели СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).