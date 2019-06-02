Четверо детей погибли во время пожара в Свердловской области

В городе Богданович Свердловской области во время пожара в квартире погибло четверо детей, об этом сообщает региональный СУ СК.

«Днем 2 июня 2019 года в правоохранительные органы города Богданович поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина тел четырех детей... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – сообщило ведомство на своем сайте.

По тем же данным, на телах детей нет признаков насильственной смерти, во время пожара пострадал еще один ребенок, на данный момент врачи оказывают ему помощь.

Площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров, сообщается на сайте областного МЧС.

Из подъезда дома были эвакуированы 23 человека, пожарные вынесли на руках женщину-инвалида и двоих детей, уточняет ведомство.

Ранее в Приморье местный житель спас двух девочек из загоревшейся квартиры, после чего он получил благодарность от региональных властей.