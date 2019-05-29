Спасавшего детей из пожара на шестом этаже жителя Приморья наградили

Житель Приморья Алексей Резниченко, спасший двух детей из загоревшейся квартиры этажом ниже, получил благодарность от губернатора региона.

«Глава Приморья Олег Кожемяко вручил Резниченко благодарность», – сообщил представитель администрации края РИА «Новости».

На встрече с Алексеем Резниченко губернатор отметил, что для такого поступка нужны мужество и сила. «Ты настоящий герой, мы по праву тобой гордимся», – сказал Кожемяко.

Перед награждением молодой человек рассказал, что занимается боксом, а до работы в ГУ ФСИН служил в Хабаровске. Он отметил, что при спасении детей самым сложным было вытащить вторую девочку.

«Это было страшно... Она (девочка) неправильно дала руку, и я вместе с ней чуть не сорвался. Встречался с ними после – они живы, здоровы, радостные, поблагодарили меня», – сказал Резниченко.

Он также пояснил, что пожар произошел, пока мама девочек была на работе, а его причиной стал поджог вещей в общем коридоре на шестом этаже: «Почувствовал запах дыма, (внизу) уже дети кричали, просили спасти. Я попытался свою дверь открыть, но чуть сам не задохнулся, закрыл ее. Меня никто не страховал, сам полез, просто рукой вытащил детей».

Как уточнили спасатели, Резниченко спас девочек 4 и 12 лет из загоревшейся квартиры этажом ниже. В соцсетях было опубликовано видео, где видно, как из балконной двери на шестом этаже вырывается пламя, а через окно этой квартиры на седьмой этаж девочку вытаскивает мужчина.

Ранее сообщалось, что школьницу на Камчатке наградили за спасение мальчика, попавшего под машину.