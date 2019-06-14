Школьница в Челябинске потушила природный пожар

12-летняя девочка в Челябинской области потушила природный пожар.

Пожар вспыхнул рядом с поселком Прибрежный в Челябинской области, огонь заметила девочка и ее друг. По их словам, пламенем была охвачена площадь в 7-8 метрах от реки Урал, рядом с находящимися там садами.

«И как вы думаете? Мне, которой 12 лет, пришлось самой все тушить! За водой бегали, песок на дорогах, ну и тряпка (кофта) на мне была», – передает слова девочки ГТРК «Южный Урал».

Она уточнила, что взрослых рядом не оказалось, а на тушение огня ушло 3-4 часа.

Дети довольно часто приходят на помощь в экстренных ситуациях. Так, в феврале школьник из Москвы спас пассажира самолета, которому резко стало плохо во время полета. А в Ленинградской области мальчик помог выбраться провалившейся под лед однокласснице.