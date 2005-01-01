Школьник спас провалившуюся под лед девочку в Ленобласти

Школьник в Ленинградской области спас одноклассницу, которая провалилась под лед, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел 26 февраля в деревне Горбунки Ломоносовского района, девочка провалилась под лед и стала звать на помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

На помощь прибежал 10-летний ученик 3«Б» класса Ломоносовской школы №3.

«Подойдя к берегу, мальчик принял решение помочь ей и начал продумывать все возможные варианты ее спасения. Он протянул девочке ветку, но схватиться за нее не получилось», – пояснили в ведомстве.

Мальчик решил пробираться к полынье через участок толстого льда. Он подполз к краю по-пластунски и протянул девочке руки. Школьник смог вытащить девочку.

Мальчик признался, что не думал о страхе в момент спасения одноклассницы.

11 марта на расширенном совещании руководство Ломоносовского района вручило мальчику благодарственное письмо.

В феврале московский школьник спас пассажира самолета, которому резко стало плохо во время полета.