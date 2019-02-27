Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Ученик школы №1573 Москвы Богдан Рудик в самолете, летевшем из Сочи в Москву, спас пассажира, которому резко стало плохо во время полета, сообщил директор школы Александр Антипов.

«25 февраля Богдан Рудик, ученик 10 «Б» медицинского класса, возвращался с родителями на самолете из Сочи в Москву. Одному пассажиру стало плохо. Командир самолета обратился к пассажирам за помощью в поисках врача. Врачей на рейсе не оказалось, но Богдан, будучи учащимся медицинского профиля, сразу откликнулся», – написал он в своем Facebook.

Он приводит слова мамы школьника Илоны Рудик. По ее словам, в момент объявления бортпроводников сын сидел рядом и слушал музыку.

«Он плохо расслышал объявление и попросил меня повторить, что сообщили. Я сказала, что ищут врача для оказания помощи. Я увидела, как сверкнули пятки моего сына, не успела опомниться, как он уже с двумя бортпроводниками оказывал помощь потерявшему сознание, с сильным носовым кровотечением мужчине», – сказала она.

По словам матери школьника, связь с землей для консультации с медиками была невозможна, а у пассажира было сильное носовое кровотечение, он потерял сознание. Богдан Рудик провел реанимационные действия, очистил ротовую полость и гортань от кровяных масс, провел поддержку дыхания мешком Амбу.

«По предложению Богдана, командир корабля принял решение экстренной посадки в Воронеже», – сказала она.

Если бы Богдан Рудик не провел реанимационные действия, пассажир бы не долетел до медиков, которые уже ожидали его в Воронеже. Мужчину отправили в реанимацию. На борту самолета он перенес инфаркт.

Для школьника это первая спасенная жизнь.

«Огромный поклон всем преподавателям школы №1573 и лично Лысько Елене Валерьевне, преподающей детям практическую медицину. Спасибо Вам за знания, которые уже применились в жизни и помогли спасти человека. Низкий Вам поклон», – приводит директор слова матери Рудика.