Медведев раскритиковал «не знавшего» о палаточном лагере хабаровского губернатора

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в сгоревшем палаточном лагере под Хабаровском «очевидно» грубо нарушались требования безопасности, и раскритиковал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, «не знавшего о существовании лагеря».

«Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей) Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили? Разберитесь, доложите», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, передает РИА «Новости».

Он также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожара и разобраться с причинами трагедии. «Понятно, что нужно разобраться с причинами, чем занимается Следственный комитет, оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал, этим Минздрав занимается и другие ведомства», – заявил он на совещании с вице- премьерами, передает ТАСС.

Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.

Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до четырех человек. Все погибшие – дети.

Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. При этом пожарных вызвали поздно – сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Директор лагеря Максим Кузнецов задержан.

Власти Хабаровского края в среду объявят траур по погибшим.