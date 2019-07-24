Первый канал сообщил о массовых проверках детских лагерей по всей России

В России начались массовые проверки детских лагерей после трагедии в Хабаровском крае, где в результате пожара в палаточном лагере погибли четыре ребенка.

В России спустя сутки после трагедии уже начались первые внеплановые проверки детских лагерей, говорится в сюжете на сайте телеканала.

Так, например, проверки прошли в Приморском крае – в Находкинском городском округе сотрудники МЧС посетили два таких учреждения.

Отмечается, что только после гибели четверых детей в «Холдоми» «стало ясно, что четко прописанных мер безопасности для палаточных лагерей никогда не было», хотя в таких лагерях, по данным Министерства просвещения, ежегодно отдыхают до 300 тыс. детей.

«Требований к палаточным лагерям в настоящее время в нормативных документах о требованиях пожарной безопасности нет. Поэтому разработаны методические рекомендации, которые предлагаются для того, чтобы были соблюдены элементарные требования пожарной безопасности», – сказал Роман Петренко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Советского района ГУ МЧС по Приморскому краю.

Тем временем в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по жертвам пожара. В Комсомольске-на-Амуре горожане несут цветы и мягкие игрушки в школы, где учились погибшие дети.

Напомним, во время организованного детского отдыха в палаточном лагере под Хабаровском произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка.

Вероятной причиной трагедии называют падение полотенца или одежды на обогреватель в одной из палаток.

Выяснилось, что палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества: они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели почти дотла.

Задержан директор лагеря Максим Кузнецов, директор организации-владельца лагеря Виталий Бурлаков, а также сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Все уголовные дела соединены в одном производстве.

Газета ВЗГЛЯД писала, что строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми».