Директора организации-владельца сгоревшего хабаровского лагеря задержали

Директор организации-владельца сгоревшего под Хабаровском палаточного лагеря задержан, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

В рамках расследования дела о пожаре в лагере задержан директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис») Виталий Бурлаков, говорится в сообщении на сайте СК.

По решению председателя СК России Александра Бастрыкина «уголовное дело для наиболее полного, всестороннего и объективного расследования было передано в производство следователей центрального аппарата ведомства».

Ведется допрос подозреваемых. После они «будут водворены в изолятор временного содержания».

Также следователи проверят надзорные органы, которые должны были обеспечивать безопасность детей.

Ранее стало известно, что в результате пожара в палаточном лагере погибли четыре ребенка.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Директор лагеря Максим Кузнецов задержан.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что проверки в этом лагере проводились регулярно, но они либо были формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

Власти Хабаровского края в среду объявят траур по погибшим.