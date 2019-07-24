После пожара в детском лагере под Хабаровском задержан сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС задержан по подозрению в халатности по делу о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

В среду было возбуждено уголовное дело «в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева», который подозревается «в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие полагает, что «в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм», однако он «не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения».

Отмечается, что «уголовные дела в связи с трагическими событиями в детско-оздоровительном лагере «Холдоми» соединены в одном производстве».

Напомним, во время организованного детского отдыха в палаточном лагере под Хабаровском произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка.

Выяснилось, что палатки в лагере могли не соответствовать заявленному сертификату качества: они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели почти дотла.

Вероятной причиной трагедии называют падение полотенца или одежды на обогреватель в одной из палаток.

Газета ВЗГЛЯД писала, что строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми».