Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, кто стоит за задержанием российского танкера Nika Spirit на Украине.

Пушков отметил, что в Киеве «есть заговор с целью срыва каких-либо сдвигов в отношениях с Россией». По его словам, внеочередные выборы в Верховную раду прошли плохо для этих сил.

«Отсюда арест СБУ российского танкера в порту Измаил. Рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистике [экс-президента Украины Петра] Порошенко», – написал сенатор в Twitter.

В четверг Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

Москва заявила, что знает о задержании российского танкера.

В Госдуме подчеркнули, что задержание на Украине российского танкера в отместку за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2019 года является пиратством.