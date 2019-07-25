На Украине заявили о возможном пересчете голосов в пяти округах

На Украине прогнозируют пересчет голосов в пяти избирательных округах, из-за чего не стоит ждать быстрого объявления результатов голосования на выборах в парламент, заявила руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Нет никакой надежды на быстрое завершение процесса. Уже в пятом округе дело идет к повторному подсчету голосов», – сообщила она в Facebook.

В частности, речь идет о Закарпатье, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях.

По ее мнению, небольшой разрыв между кандидатами или нарушения процедуры транспортировки бюллетеней могут стать основанием для решения о повторном подсчете.

Айвазовская отмечает, что уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий из-за нежелания приходить на пересчет.

«Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые еле-еле сдали до вторника. Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в окружкомы на пересчет», – добавила Айвазовская.

Ранее в Закарпатской области более десяти членов окружной избирательной комиссии отравились салатом оливье, из-за чего не смогли завершить подсчет голосов.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 99,30% протоколов на выборах в Верховную раду получает 43,16% и сохраняет значительный отрыв от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко, которая набирает 13,01%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто победил на выборах в Верховную раду и почему им удалось смести старую политическую элиту.

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