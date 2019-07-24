Обработаны 99,3% протоколов на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 99,30% протоколов на выборах в Верховную раду получает 43,16% и сохраняет значительный отрыв от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко, которая набирает 13,01%, свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,12%). Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с результатом 5,84%, передает РИА «Новости».

Результаты прошедших в воскресенье парламентских выборов на Украине уже называют уникальными и даже шокирующими. Кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто все эти люди, почему они победили и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

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