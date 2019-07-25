В Закарпатье не смогли подсчитать голоса на выборах из-за оливье

В Закарпатской области более десяти членов окружной избирательной комиссии отравились салатом оливье, из-за чего не смогли завершить подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах.

«В окружной избирательной комиссии № 70 не могут подсчитать голоса, поскольку ее члены отравились оливье. Отравились испорченной пищей более 10 членов комиссии, пострадали также двое полицейских, сотрудник госслужбы по ЧС и один наблюдатель», – сообщает местное издание Mukachevo.net.

Чем отравились люди точно не знают, но предполагают, что проблема в оливье, поскольку салат ели все пострадавшие.

Официально за помощью врачей обратились только восемь человек, сейчас четверо членов комиссии находятся в инфекционном отделении. Столько же лечатся дома.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 99,30% протоколов на выборах в Верховную раду получает 43,16% и сохраняет значительный отрыв от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко, которая набирает 13,01%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто победил на выборах в Верховную раду и почему им удалось смести старую политическую элиту.

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