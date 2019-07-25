Племянница Скрипаля оценила влияние прихода Джонсона на дело

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория считает, что после прихода нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в деле об отравлении дяди важных изменений не произойдет.

«Я раньше думала, что уйдет Тереза Мэй, придут другие люди. Но от этого человека (Джонсона) я не жду ничего хорошего. Он был первый, кто объявил, что Скрипалей отравила Россия», – заявила Скрипаль РИА «Новости».

По ее словам, Джонсон привык эпатировать публику, поэтому, скорее всего, неоднократно будет высказываться по делу Скрипалей.

«Либо он дальше продолжит гнуть эту линию, что Россия виновата, либо он извинится – мол, это была ошибка предшествующей дамы. Он по образованию журналист, должен как-то выкрутиться. Но в любом случае, я ничего не жду, все то же самое будет. Партия все та же. Со сменой одного человека не меняется все остальное, ведь на других постах все те же люди», – заявила Скрипаль.

Виктория больше не намерена пытаться получить визу в Великобританию. Также она рассказала, что в последний раз связывалась с экс-полковником в мае. Он должен был позвонить на день рождения его матери 24 июля, но он не позвонил.

«Пока больше нет. Вчера ждали, что позвонит, поздравит мать с днем рождения, но нет, не звонил», – отметила Скрипаль.

По словам племянницы, матери Скрипаля Елене Яковлевне 24 июля исполнился 91 год.

Сейчас о Скрипале известно только то, что он раз в месяц сдает анализы и проходит полное медицинское обследование, поэтому в Россию он вряд ли вернется.

«Все, что я знаю, они (Скрипаль и его дочь Юлия) находятся на территории Великобритании. Это так говорит Сергей Викторович. Они занимаются своим здоровьем. В Россию возвращаться не собираются. Это их право, их выбор, хотя, может, и не их», – сказала Виктория.

Она уверена, что дядя находится под контролем властей Британии, ему не выгодно возвращаться в Россию, так как он обследуется в местных учреждениях.

«Раз в месяц он ездит сдавать анализы и на полное обследование. Вы же сами не будете в разных больницах обследоваться? Уж если вас наблюдал один врач с самого начала, то вы постараетесь остаться под его наблюдением, если доверяете ему, потому что он всю клиническую картину видит от начала и до конца», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль обиделся на племянницу за то, что она «связалась со СМИ» и «выносит это на широкую публику». Племянница начала публиковать книгу об инциденте в Солсбери.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

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