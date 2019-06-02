Племянница Скрипаля начала публиковать книгу об инциденте в Солсбери

В соцсетях опубликована первая глава посвященной инциденту в Солсбери книги, которую написала Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Текст опубликован на ее страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Глава называется «Беседы с черным котом», передает ТАСС.

В тексте Виктория Скрипаль рассказывает о семье и «последних минутах спокойствия», предшествовавших новости об «отравлении» в Солсбери, которая, по словам автора, погрузила ее семью «в болотину ужаса».

Скрипаль собиралась закончить 100-страничную книгу еще в феврале, но из-за разногласий с человеком, помогавшим ей в написании, решила сама завершить работу и с 1 июня начать публикацию отдельных глав в соцсетях.

Периодичность выпуска глав будет зависеть от реакции читателей. Публикацию Скрипаль планирует сопровождать снимками из семейного альбома.

В целом книга посвящена реакции родственников Сергея Скрипаля в Ярославле на инцидент в Солсбери.

Напомним, Сергей Скрипаль обиделся на племянницу за то, что она «связалась со СМИ» и «выносит это на широкую публику».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД