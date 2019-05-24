Скрипаль обиделся на живущую в России племянницу

Отравленный в Британии бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль упрекнул племянницу за ее активное общение с журналистами, рассказала Виктория Скрипаль на пресс-конференции.

«Они обижены, что я связалась со СМИ, что я выношу это на широкую публику», – приводит ее слова «Интерфакс».

Племянница Скрипаля рассказала, что во время телефонного разговора дядя подчеркнул, что мобильный одноразовый, его дали только поговорить.

«Сергей Викторович несколько раз спрашивал, поняла ли я, кто звонит? Было видно, что ему немного тяжело разговаривать», – рассказала она.

По ее словам, сейчас Скрипаль находится в Великобритании. «Нас охраняют, мы сейчас переезжаем с места на место», – процитировала Виктория своего дядю.

Кроме того, она отметила, что Следственный комитет получил всю информацию о телефонном разговоре родственников.

«У меня есть договоренность с СК, я тут же всю информацию довожу до них», – сказала она.

При этом Виктория добавила, что СК не осведомляет ее о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство дочери Скрипаля Юлии.

Ранее стало известно, что Скрипаль дважды звонил родственникам после инцидента в Солсбери этой весной – сначала после нападения на племянницу Викторию в Ярославле, затем, чтобы поздравить родных с 9 Мая.

На прошлой неделе Виктория Скрипаль заявляла, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и здоровы, однако они не контактируют с родственниками.

В марте 2018 года, согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия. Москва категорически отрицает эти обвинения, а глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в связи с отсутствием доказательств вины России дело Скрипалей рассыпается на глазах.

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