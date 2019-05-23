Стало известно о звонках Скрипаля родным в Россию

Отравленный в Британии Сергей Скрипаль дважды звонил родственникам после инцидента в Солсбери этой весной – сначала после нападения на племянницу Викторию в Ярославле, затем, чтобы поздравить родных с 9 Мая, сообщают СМИ.

Впервые он позвонил Виктории Скрипаль в Ярославль после того, как на нее и ее мужа Арсения напали после конфликта в ТСЖ: бывший председатель разбил женщине губу и сломал ее супругу палец. Он также оскорблял их из-за родства женщины с «перебежчиком Скрипалем», сообщает «Московский комсомолец».

Скрипаль в разговоре поинтересовался у Виктории здоровьем ее и мужа, а также упрекнул племянницу в том, что она много «светится» на телевидении. Говоря о своей жизни, Скрипаль ответил: «Вы сами по себе, мы – сами по себе».

Виктория уверена, что звонил именно ее дядя.

Второй звонок от Скрипаля поступил в День Победы, 9 мая 2019 года. По словам Виктории, сообщение записалось на автоответчик. «Московский комсомолец» опубликовал запись звонка.

«Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться – абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником! Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально – у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, все», – сказал Скрипаль.

На прошлой неделе Виктория Скрипаль заявляла, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и здоровы, однако они не контактируют с родственниками.