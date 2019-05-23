Стало известно о звонках Скрипаля родным в Россию

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23 мая, четверг | Последнее обновление — 16:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп резко ответил на заявление Тиллерсона о превосходстве Путина
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Британию и США унизили в Индийском океане
«Суперджет» сгорел при посадке
Терроризму в России сломан хребет
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
Почему атака США на Huawei была ошибкой
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит, и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...
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Главным собором Екатеринбурга останется Ельцин-Центр
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В течение минимального для социологии времени один и тот же город качнулся от одного доминирующего мнения к другому доминирующему мнению. Такое вообще бывало еще когда-нибудь в истории социологических замеров? Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
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