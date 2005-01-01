Викторию Скрипаль побили в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что на нее и ее супруга Арсения напали в Ярославле.

По словам Скрипаль, в ТСЖ, где она входит в состав правления, переизбрали руководителя, передает РИА «Новости».

Скрипаль сообщила, что пришла с мужем «к этому человеку», который «уже больше года вел себя неадекватно», за документами, чтобы передать их потом «новому действующему председателю».

«В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу», – заявила Скрипаль.

По словам женщины, коллега по ТСЖ напал на ее мужа, а она «ринулась защищать». В итоге мужчина «разбил губу» Скрипаль и «пнул в живот». У мужа Виктории Скрипаль сломан палец, на теле синяки и ссадины.

В полиции подтвердили, что проводят проверку «по заявлениям от обеих сторон конфликта».

Нападение сопровождалось оскорблениями в адрес дяди Виктории, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, год назад в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Британия заявила, что они подверглись воздействию нервно-паралитического боевого вещества «Новичок». Лондон безосновательно обвинил в отравлении Россию.