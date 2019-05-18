Родственница Скрипалей рассказала об их состоянии

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и здоровы, однако они не контактируют с родственниками, сообщила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль.

«Насколько мне известно, (Сергей Скрипаль) пока жив и здоров. Все у него хорошо. И Юля тоже. Об их местонахождении конкретной информации у меня нет», – заявила она «Интерфаксу».

Она также добавила, что квартира Юлии на данный момент выставлена на продажу, которой занимается подруга.

Ранее в субботу Виктория Скрипаль сообщила, что Юлия может сделать публичное заявление. Она также отметила, что общалась в последний раз с сестрой в 2018 году.

В марте 2018 года, согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия. Москва категорически отрицает эти обвинения, а глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в связи с отсутствием доказательств вины России дело Скрипалей рассыпается на глазах.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщал, что власти Великобритании уничтожили улики по делу об отравлении Скрипалей.