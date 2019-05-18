Юлия Скрипаль запланировала публичное заявление

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в скором времени может сделать публичное заявление, об этом рассказала ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль в СМИ.

«Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России, а это последнее, что связывает Юлию с родиной», – цитируют Викторию «Известия».

Она добавила, что в последний раз разговаривала с сестрой в июле 2018 года. С этого момента никто не отвечал на телефонные звонки и сообщения.

«С ними общались другие люди. По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы. Чтобы никто не узнал, где они содержатся в конкретный момент», – рассказала Виктория.

По ее словам, отравление Скрипалей в Британии было инсценировкой Лондона для обострения отношений с Россией.

В марте 2018 года, согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия. Москва категорически отрицает эти обвинения, а глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в связи с отсутствием доказательств вины России дело Скрипалей рассыпается на глазах.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщал, что власти Великобритании уничтожили улики по делу об отравлении Скрипалей.