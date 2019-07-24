Бастрыкин назвал последствия пожара в Хабаровске неучтенными уроками Сямозера

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что пожар в Хабаровском крае, где погибли четверо детей – неучтенные уроки Сямозера, на котором погибли 14 детей в 2016 году.

«Приходится констатировать, что не все предприниматели и чиновники, отвечающие за безопасность детских мероприятий, извлекли уроки трагедии на Сямозере, произошедшей три года назад в Республике Карелия. И случай в Хабаровске это подтверждает», – сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что к расследованию подключены опытные следователи.

«Я поставил им задачу тщательно выяснить, кто и как организовывал отдых детей, почему допустили подобное и не смогли предотвратить столь тяжелые последствия», – сказал Бастрыкин.

Также глава СК подчеркнул, что виновные должны ответить по закону.

«На данный момент уже трое задержанных – собственник и директор лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности регионального МЧС. Назначены экспертизы, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев и другие следственные действия. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны по итогам расследования», – отметил Бастрыкин.

Во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка.

В среду в правительстве Хабаровского края заявили, что причиной пожара в палаточном лагере, приведшего к гибели четырех детей, могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

Летом 2016 года в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии перевернулись лодки, в которых были 47 детей и четверо сопровождающих. В результате погибли 14 детей.