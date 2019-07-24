Ярмольнику удвоили сумму возмещения за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд почти в два раза увеличил сумму ущерба, причиненного актером Леонидом Ярмольником по делу о ДТП с Mercedes Федеральной службы охраны.

«Суд определил изменить решение Хамовнического районного суда по гражданскому делу в части размера взысканных с Ярмольника в пользу ФСО денежных средств. И взыскать с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 432 рубля, взыскать госпошлину в размере 11 534 рублей», – передает ТАСС рассказали в суде.

В августе 2018 года ФСО потребовала взыскать с актера 800 тыс. рублей, утверждая, что Mercedes ФСО в ДТП с участием четырех машин был разбит по его вине. Ярмольник сообщил, что инцидент произошел в 2016 году, а претензии у ведомства к нему возникли лишь спустя полтора года.

Напомним, в апреле Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с актера Леонида Ярмольника компенсацию в 432 тыс. рублей за поврежденный в аварии автомобиль ФСО.

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