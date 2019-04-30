С Ярмольника взыскали ущерб за ДТП с машиной ФСО

Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с актера Леонида Ярмольника компенсацию в 432 тыс. рублей за поврежденный в аварии автомобиль ФСО.

«Исковые требования ФСО России к Ярмольнику Леониду Исааковичу удовлетворить частично, взыскать с Ярмольника в пользу истца 432 тыс. рублей», – сказал судья Руслан Петручак, передает ТАСС. Также с Ярмольника суд взыскал 7 тыс. рублей госпошлины в бюджет.

Ярмольник не согласился с исковыми требованиями в зале суда.

«Автомобиль стоит 1,5 млн рублей, а его ремонт – 1,2 млн рублей, такого быть не может. У меня ощущение, что они (ФСО) живут по другим законам и другим ценам. Дело не в деньгах, а в принципе», – сказал актер.

Ярмольник заявил, что после суда он может написать сценарий для новой картины на основе этих событий. После заседания суда он сказал, что обжаловать решение не будет.

«Я счастлив, я очень рад, что сегодня выиграл процесс у серьезнейшей организации – ФСО. Я судился, чтобы доказать, что они не правы, и дело не в деньгах», – отметил актер.

Напомним, ФСО потребовала взыскать с актера 800 тыс. рублей, утверждая, что Mercedes ФСО в ДТП с участием четырех машин был разбит по его вине. Ярмольник сообщил, что инцидент произошел в 2016 году, а претензии у ведомства к нему возникли лишь спустя полтора года.