Гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на Enter Sandman

Бывший участник групп «Кино» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян в ответ на кавер песни «Группа крови» от Metallica исполнил композицию Enter Sandman.

Композиция Metallica по дназванием Enter Sandman была исполнена в рамках проекта «Симфоническое кино».

Пользователи Сети с одобрением встретили новый кавер. «Сделал это более профессионально чем металлюги», «Сыграл на порядок лучше», «По сыгранности он реально превзошел этих патлатых», – пишут они.

Проект Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина «Симфоническое кино» существует с 2010 года. В его рамках репертуар «Кино» исполняется симфоническим оркестром.

Напомним, 21 июля на концерте группы Metallica в Москве бас-гитарист коллектива Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет сыграли песню «Кино» «Группа крови». Впоследствии концертное агентство Sav Entertainment опубликовало «шпаргалку», которой пользовался Трухильо при исполнении песни, хотя организатор концерта сообщал, что Metallica тщательно подготовилась к выступлению.

Позже экс-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров заявил, что Metallica сыграла «Группу крови» как пэтэушники. Бывший звукорежиссер группы «Кино» также раскритиковал выступление.

А российский певец Юрий Лоза отметил «типично кабацкий подход» коллектива в исполнении песни.