Лоза назвал «кабацким» исполнение «Группы крови» группой Metallica

Российский певец Юрий Лоза оценил исполнение песни Виктора Цоя «Группа крови» американской группой Metallica на концерте в Москве, отметив «типично кабацкий подход» коллектива.

«Я не пойму, а чего все так перевозбудились исполнением «Металликой» песни «Группа Крови», – написал Лоза в Facebook. Он отметил, что это – «общемировая практика», когда музыканты учат известные песни стран, куда едут.

«Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача – найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться», – пояснил певец.

Он уточнил, что артисты, которые «хотят продемонстрировать уважение к публике», пытаются найти новое звучание и слова учат наизусть. Но есть и второй вариант, когда, не вникая в смысл текст пишут на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой.

«В случае с «Металликой» был избран именно этот вариант, поэтому песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше. Что до аранжировки – увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели – спели близко к оригиналу. Короче, типично кабацкий подход – отстреляться и забыть как страшный сон», – заключил Лоза.

Напомним, 21 июля на концерте группы Metallica в Москве бас-гитарист коллектива Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет сыграли песню «Кино» «Группа крови». Впоследствии концертное агентство Sav Entertainment опубликовало «шпаргалку», которой пользовался Трухильо при исполнении песни, хотя организатор концерта сообщал, что Metallica тщательно подготовилась к выступлению.

Позже экс-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров заявил, что Metallica сыграла «Группу крови», как пэтэушники. Бывший звукорежиссер группы «Кино» также раскритиковал выступление.