Звукорежиссер «Кино» раскритиковал исполнение песни Цоя группой Metallica

Музыкант, бывший звукорежиссер группы «Кино» Алексей Вишня заявил, что исполненная на концерте группы Metallica песня группы «Кино» технически сделана «очень плохо».

«Один раз за кулисами кто-то ему (басисту Роберту Трухильо – прим. ВЗГЛЯД) показал ее. В этом нет работы. Нет ничего сложного. Просто, как говорится, уличная подготовка к исполнению пришла на профессиональную сцену», – передает канал «360» слова Вишни.

Он добавил, что в итоге ничего «путного» из исполнения не получилось, хотя сама идея Вишне понравилась.

«Мне очень нравится сама идея – было очень приятно», – сказал музыкант.

Напомним, накануне на московском стадионе «Лужники» Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови». Собравшиеся на концерт зрители хором подпевали музыкантам.