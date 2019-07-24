Зеленский взял советником экс-помощника Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности советника главы государства Руслана Демченко, а следующим указом опять назначил его на эту же должность.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

Демченко был советником при пятом президенте Петре Порошенко в 2014-2019 годах, а до этого работал первым замминистра иностранных дел Украины.

Кроме того, Демченко был представителем Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

До этого с 2006 по 2010 год он возглавлял администрацию президента при Викторе Ющенко, а в конце 1990-х был первым замглавы АП при Леониде Кучме.

Ранее Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США и отправил в отставку более 70 глав райадминистраций.

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