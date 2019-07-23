В России предложили заключить большой договор о дружбе с Украиной

Президенту Украины и новому парламенту необходимо наладить отношения с Россией, в том числе заключить новый Большой договор о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

«При нынешнем президенте и новом составе Верховного совета (парламента) Украине нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией. Речь идет о перезаключении или заключении нового Большого договора», – цитирует Цекова РИА «Новости».

Он также отметил, что предыдущий состав Верховной рады Украины не захотел продлевать договор о дружбе и сотрудничестве между странами, хотя правильнее было бы его сохранить и соблюдать.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

По последним данным, партия Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство с 43,13% голосов, на втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), на третьем месте партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,18%.

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