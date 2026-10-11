  • Новость часаПутин поздравил аграриев с профессиональным праздником
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    Певица Приходько назвала навязывание украинского языка манипуляцией
    Синоптик пообещал в 2027 году раннюю весну и холодное дождливое лето
    Трамп призвал сменить Зеленского
    Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и надписью «конец игры»
    Депутат Рады о критике Зеленского: Чисто солярой травят таракана
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    11 октября 2026, 02:45 • Новости дня

    Умерла экс-капитан женского хоккейного клуба «Агидель» Юлия Карпова

    Умерла экс-капитан хоккейного клуба «Агидель» Юлия Карпова

    Tекст: Катерина Туманова

    Умерла Юлия Карпова, внучка советского хоккеиста и тренера Николая Карпова, возглавлявшая женский хоккейный клуб «Агидель» из Уфы, сообщили в Женской хоккейной лиге.

    «С большим сожалением сообщаем, что на 43-м году жизни после продолжительной борьбы с раком скончалась Юлия Карпова. Юлия выступала за СКИФ, «Агидель» и «Динамо» Петербург, а позднее стала тренером команды из Петербурга», – сказано в сообщении.

    Завтрашний матч между командами «Агидель» и СКСО начнётся с минуты молчания, добавили там.

    На протяжении профессионального пути хоккеистка защищала цвета уфимской «Агидели» с 2011 по 2013 год. Кроме того, она играла за московский «Спартак», нижегородский СКИФ, а также екатеринбургское и петербургское «Динамо», передает РИА «Новости».

    После завершения выступлений на льду спортсменка перешла на работу в тренерский штаб петербургского клуба.

    Спортсменка приходилась внучкой прославленному советскому хоккеисту и тренеру Николаю Карпову. Он завоевал бронзу на Олимпийских играх 1960 года. Под его руководством столичный «Спартак» дважды становился чемпионом СССР в 1969 и 1976 годах.

    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

    Комментарии (11)
    10 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора

    Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков

    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.

    Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».

    «Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.

    Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».

    В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.

    В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

    Комментарии (6)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

    Комментарии (8)
    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского

    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Комментарии (2)
    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Жители юга России пожаловались на нашествие мраморных клопов

    На юге России зафиксировали массовое нашествие мраморных клопов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Краснодарском крае и Дагестане отмечена аномальная активность мраморных клопов, которые массово проникают в жилые дома и автомобили местных жителей.

    С наступлением осени насекомые ищут места для зимовки, заполоняя машины и дома на юге страны, прячась в труднодоступных местах и забираясь в одежду, пишет «Российская газета» со ссылкой на SHOT.

    Мраморные клопы не кусают людей, поэтому не представляют прямой опасности для человека, однако они вредят плодовым растениям и выделяют резкий неприятный запах.

    Местные жители подчеркивают, что традиционные химические средства борьбы с насекомыми, такие как дихлофос, против этих клопов оказались совершенно бессильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов.

    Летом эксперт сообщил о возможной мутации азиатских клопов в Подмосковье. Ранее Франция обвинила Россию в причастности к распространению этих насекомых.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
    Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником, отметив стабильную работу АПК в непростое время санкционного давления и высокие урожаи зерновых.

    Путин адресовал особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряжённом режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай.

    «Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественный АПК работает устойчиво и стабильно. Вы выполняете свои задачи на совесть, с полной самоотдачей, надёжно гарантируете продовольственную безопасность страны», – сказал президент в видеообращении, представленном на сайте Кремля.

    Путин сообщил, что в текущем году ожидается достойный урожай зерновых, превышающий 100 млн тонн, производство мяса, молока и яиц также находится на высоком уровне.

    Несмотря на санкции, инфраструктурные барьеры и рост издержек, отечественный агропромышленный комплекс России работает стабильно, удерживая позиции одного из ведущих производителей в мире.

    Российский лидер пообещал, что государство продолжит оказывать системную поддержку аграриям, помогая решать вопросы с топливом, логистикой и семенами.

    Ключевыми приоритетами он назвал укрепление технологических возможностей отрасли, внедрение современной техники и подготовку квалифицированных кадров. Особое внимание государство уделит обустройству сельских территорий, строительству жилья и социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Золотая осень» представили главные достижения АПК России. Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием, а также вручил госнаграды работникам АПК.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ

    Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ из России столпом экономики ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки российского газа по выгодным ценам десятилетиями служили одной из основ экономического благополучия Германии, заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир.

    Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир отметил, что газ из России является столпом экономического благополучия ФРГ.

    «Мы слишком долго были успешны. А наша бизнес-модель опиралась на три столпа», – сказал он в интервью Welt.

    Оздемир пояснил, что к этим основам относились поставки газа из России по хорошим ценам, выгодное сотрудничество с Китаем и гарантии безопасности от США.

    Политик отметил, что эта модель долго обеспечивала Германии «довольно уютное» положение. Однако сейчас эти столпы шатаются: Берлин больше не может слепо полагаться на Вашингтон, а Китай превратился из партнера в системного конкурента. А главное – в феврале этого года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики. А сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок газа из России.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    В России отмечен спад числа звонков от телефонных мошенников

    Число звонков от телефонных мошенников в России заметно сократилось

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за первые девять месяцев 2026 года значительно сократилось количество потенциально опасных звонков от телефонных мошенников.

    Количество звонков от телефонных мошенников в России за январь – сентябрь текущего года существенно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщают «Известия».

    В компании «Билайн» за это время было зафиксировано 871 млн таких вызовов, что в три раза меньше показателя прошлого года. Сервис «МТС Защитник» выявил около 2 млрд спам-звонков и мошеннических вызовов, снижение составило 27%.

    Компания «Мегафон» зафиксировала 253,4 млн звонков от злоумышленников за девять месяцев. Для сравнения, в январе – сентябре 2025 года этот оператор выявил 581,9 млн подобных вызовов, а в 2024 году – 1,2 млрд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиян предупредили о новой волне мошенничества, связанной со счетчиками воды.

    В прошлом месяце МВД России сообщило, что мошенники начали шантажировать вернувшихся из-за границы граждан. Ранее злоумышленники начали запугивать россиян блокировкой счетов от имени Росфинмониторинга.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес из-за визита в Москву

    Эксперт СДПГ Штегнер отверг критику Шредера из-за встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отверг критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его поездки в Москву.

    «Герхард Шредер … может открывать двери к Путину. Если его визит хотя бы на миллиметр способствовал миру, то он был успешным», – заявил Штегнер.

    Он подчеркнул, что Шредер поехал в Москву в качестве частного лица, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Россияне Семьянова и Николаев стали чемпионами Европы по стрельбе в миксте

    Россияне Семьянова и Николаев завоевали золото чемпионата Европы по стрельбе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спортсмены Дарья Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Афинах.

    В финале турнира российские стрелки показали результат в 36 очков, установив новый рекорд Европы, передает РИА «Новости».

    Серебряные медали завоевали представители Словакии Зузана Рехак-Штефечекова и Эрик Варга, набравшие 33 очка. Бронза досталась чешским спортсменам Зине Грдличковой и Иржи Липтаку с результатом 24 очка.

    Чемпионат Европы в Греции стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. На соревнованиях российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

    Российская пловчиха Ралина Гилязова заняла первое место на дистанции 50 метров брассом на втором этапе Кубка мира на короткой воде, проходящем в Ташкенте.

    В субботу пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на 50 метрах баттерфляем.

    Российский спортсмен Инал Тасоев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию упали до нуля впервые за пять лет

    Испания в сентябре впервые за пять лет не закупила российский СПГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый месяц осени Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа, заместив его увеличенными поставками топлива из США и Алжира.

    Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в сентябре текущего года сократились до нуля по сравнению с 1 128 ГВт-ч за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

    При этом королевство заметно увеличило закупки СПГ из США – до 13 461 ГВт-ч против 7 448 ГВт-ч в сентябре 2025 года. Другим важным поставщиком газа стал Алжир, экспортировавший 8 172 ГВт-ч. По данным газеты «El Periodico», отсутствие поставок из России зафиксировано впервые за пять лет.

    Всего с января по сентябрь 2026 года Испания приобрела 41 576 ГВт-ч российского СПГ, что составляет 15,2% от общего объема. По итогам девяти месяцев Россия стала третьим ключевым поставщиком этого топлива в европейскую страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов. При этом еще в четверг стоимость топлива на европейских биржах приблизилась к 924 долларам.

    В прошлом месяце цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по ТЭС и медсанчасти в Энергодаре

    ВСУ нанесли удары по территории ТЭС и медсанчасти в Энергодаре

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска обстреляли территорию Запорожской теплоэлектростанции и атаковали с помощью дрона-камикадзе медико-санитарную часть в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов.

    «Был совершен артобстрел территории ЗаТЭС. Зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания не произошло», – написал мэр в своем канале в Telegram Максим Пухов.

    Мэр добавил, что ранее была атакована территория МСЧ № 145. FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока, пострадавших и повреждений нет.

    В начале октября генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщал, что последние две недели ВСУ систематически обстреливают территорию Запорожской ТЭС.

    Ранее власти Энергодара в Запорожской области призвали жителей проследовать в укрытия из-за начавшегося массированного налета беспилотников Вооруженных сил Украины.

    Во вторник Запорожская АЭС столкнулась с серьезными трудностями из-за украинских обстрелов.

    В понедельник МИД России призвал МАГАТЭ осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.


    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер запланировали визит в Москву в ближайшие две недели

    ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в столицу России в течение ближайших двух недель.

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    «Такая вероятность действительно есть. Детали будут согласованы», – сообщил собеседник агентства.

    Накануне президенты России и США провели телефонный разговор, обсудив поставки дизельного топлива. По словам вице-премьера Александра Новака, Москва досрочно приступает к снятию ограничений на экспорт дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    В пятницу Трамп  заявил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности о возобновлении импорта.

    Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка

    Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол Руанды в России Джозеф Нзабамвита заявил, что президент республики примет участие в третьем саммите Россия – Африка в Москве.

    Участие лидера Руанды в третьем саммите Россия – Африка в Москве запланировано на конец октября, передает ТАСС со ссылкой на посла республики в РФ Джозефа Нзабамвиту.

    «Мы планируем учредить комиссию по вопросам социально-экономического и политического сотрудничества; соответствующее соглашение должно быть подписано в ходе третьего саммита Россия – Африка, в котором наш президент примет участие 28–29 октября», – рассказал Нзабамвита по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

    Дипломат добавил, что участие делегации в экономическом форуме на Северном Кавказе должно перевести двустороннее сотрудничество с федерального уровня на региональный. По его словам, республика заинтересована в налаживании прочных связей с представителями этих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Министерство иностранных дел России сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в Москву.

    В прошлом месяце глава ведомства Сергей Лавров рассказал о попытках президента Франции отговорить африканских политиков от поездки в Россию.

    Ранее президент Владимир Путин лично пригласил египетского лидера на саммит Россия – Африка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу
    СМИ: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России
    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе
    Украина потеряла несколько самолетов из-за советских ракет
    Россияне Семьянова и Николаев стали чемпионами Европы по стрельбе в миксте
    Михалков заявил о развращающем влиянии сериалов на актеров

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации