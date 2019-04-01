Договор о дружбе между Россией и Украиной перестал действовать

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать в понедельник, 1 апреля.

Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а 1 апреля 1999 года вступил в силу. Соглашение заключалось на 10 лет с возможностью продления на такой же срок. Таким образом, он просуществовал 20 лет, передает РИА «Новости».

В практическом смысле в нынешних отношениях Москвы и Киева с исчезновением договора ничего принципиально не изменится – они и так на низком уровне, учитывая нынешние реалии, полагают эксперты.

Как заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, «ничего особенного не произойдет после прекращения действия договора». «Потому что де-юре они выходят только сейчас, а де-факто они вышли давно. Они не выполняли те пункты, которые там записаны. Они помнили только об одном пункте – признании границ, а все остальное они посчитали необязательным», – указал он.

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, «каких-то катастрофических последствий расторжение договора не принесет». «Но есть последствия долговременные. На основе этого договора в 2003 году был подписан договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива», – отметил эксперт. По его словам, вслед за договором о дружбе украинские власти вполне могут расторгнуть и это соглашение.

Документ подписан в 2003 году и признает Азовское море внутренним морем России и Украины. По этому договору, заход в Азовское море военных кораблей третьих стран возможен только с согласия Украины и России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу.