Песков сравнил отказ Украины от договора о дружбе с выстрелом в ногу

Прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что данный документ «в интересах наших двух стран», и его слом – «это все равно, что стрелять себе в ногу», передает ТАСС.

При этом представитель Кремля не стал комментировать заявление МИД России в связи с прекращением по инициативе Киева действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с 1 апреля, посоветовав обращаться во внешнеполитическое ведомство.

Напомним, по инициативе Украины 1 апреля 2019 года прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Документ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.