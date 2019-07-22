Мосгоризбирком опроверг слухи об отбраковке подписей из-за номера паспорта

Мосгоризбирком опроверг сведения об отбраковке подписей граждан, чьи номера и сери паспортов начинаются с нуля, об этом сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

«Как избирательные комиссии при формировании запросов, так и миграционная служба при ответе на них, учитывали возможность пропуска значения «0» и не браковали такие подписи. Однако, если подобные единичные факты все же будут выявлены, как это случилось, например, у [Анастасии] Брюхановой (42 округ), такие подписи будут исключены из числа недействительных в пользу кандидата», – сообщила комиссия, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, ранее в Интернете была распространена информация о «якобы массовой отбраковке подписей избирателей с сериями и номерами паспортов, начинающихся на «0», вследствие ошибочно сформированных запросов в миграционную службу».

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Ранее выдвигавшаяся кандидатом в депутаты Мосгордумы Анастасия Брюханова написала в Twitter, что ее не допустили к участию в выборах из-за забракованных подписей. Позже бывший муниципальный депутат Максим Кац заявил, что подписавшиеся в пользу Брюхановой москвичи, у которых серии или номера паспортов начинались на «0», были забракованы ФМС. По его словам, это связано с использованием при обработке данных программы Excel, которая удаляет нули в начале чисел, передает РИА «Новости».