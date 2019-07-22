Украинские военные утонули под присмотром инструкторов НАТО

Во время учебной переправы через реку в боевой машине десанта утонули трое украинских военнослужащих, рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безносова, несчастный случай произошел в ходе учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.

«По данным разведки, при отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бронемашине находились трое десантников», – передает РИА «Новости» слова Безносова.

Он отметил, что командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский решил, что о военнослужащих расскажут только после окончания выборов в Верховную раду.

Напомним, Су-27УБ ВВС Украины разбился 16 октября 2018 года в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США. Позже были выдвинуты версии случившегося.

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