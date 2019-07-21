Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

В ходе согласованной акции протеста в Гонконге правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Протестующие вышли за пределы согласованного маршрута и стали блокировать основные дороги города. На одной из них произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию RTHK.

Демонстранты прикрывались раскрытыми зонтами и бросали в полицейских различные предметы.

За некоторое время до этого полиция объявила о проведении зачистки заблокированных районов и попросила демонстрантов разойтись.

Демонстрация началась в парке Виктория. Изначально планировалось, что люди пройдут до здания верховного суда в районе Адмиралти, где находится комплекс правительственных зданий и штаб-квартира полиции, но по требованию правоохранительных органов маршрут сократили.

Несмотря на это, демонстранты снова окружили здание центрального управления полиции и заблокировали несколько дорог. В акции, по данным организаторов, участвовали 430 тыс. человек. По данным полиции – 138 тысяч.

Напомним, выступления против законопроекта об экстрадиции на материк продолжаются в Гонконге с июня. При этом глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже заявила, что соглашение с Пекином об экстрадиции преступников на материк является нежизнеспособным.