Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

В Каракасе состоялась встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Переговоры прошли на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения. Также заместитель министра иностранных дел России встретился с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает РИА «Новости».

Обсуждалось расширение присутствия российских компаний в Венесуэле. Ситуация в стране «не оказала никакого негативного влияния» на двусторонние отношения.

Рябков «воодушевлен» последним раундов переговоров властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе.

Москва не сомневается, что «законное правительство Венесуэлы во главе с Мадуро полностью способно справиться с трудностями». Рябков заверил в неизменности стратегического партнерства России и Венесуэлы, а также отметил, что Каракасу приходится действовать в «присутствии враждебных сил, которые пытаются навязать решения абсолютно внутренних дел страны».

На ваш взгляд Удержит ли власть в Венесуэле Николас Мадуро? Да

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Действия США против властей Венесуэлы не имеют под собой никакой базы в международном праве, подчеркнул он.

Мадуро назвал позитивной встречу с Рябковым, передает ТАСС.

Напомним, правительство Венесуэлы и оппозиция договорились создать постоянную комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса.

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