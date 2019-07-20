Бензин в Грузии подскочил в цене до исторического максимума

Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы, 20 июля, подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри (0,02 доллара). Стоимость топлива в республике таким образом достигла исторического максимума.

Так, к примеру, бензин марки Regular (АИ-92) в сетях автозаправочных станций Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари (0,86 доллара) за литр, то сейчас его цена – 2,54 лари (0,88 доллара), передает ТАСС.

В сети SOCAR стоимость бензина аналогичного качества составляет 2,53 лари (0,87 доллара) за литр, а в сети АЗС WIssol цена поднялась еще выше – до 2,59 лари (0,89 доллара) за литр.

Экономисты объясняют повышение цен падением курса национальной валюты. Лари долгое время колебался в районе 2,68 – 2,70 за доллар, однако в субботу достиг отметки 2,88.

Эксперт в сфере экономики Ника Шенгелая уверен, что за ростом цен на бензин подорожают и продукты питания. В интервью грузинской телекомпании «Рустави 2» он отметил, что если правительство и Национальный банк республики не смогут скорректировать курс лари, в Грузии сильно вырастут цены.

«То есть, если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8 – 10%», – сказал Шенгелая.

Это вторая волна повышения цен на бензин в этом году. Впервые на 5 тетри цена на топливо поднялась в начале июля.

В конце 2016 года грузинская валюта резко упала до 2,7 за доллар, что привело к массовым сокращениям в государственных структурах перед Новым годом. Выросли цены на продукты питания и предметы первой необходимости.