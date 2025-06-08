Авиация МЧС включилась в тушение масштабных пожаров в Забайкалье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиация МЧС России принимает активное участие в тушении природных пожаров в Забайкальском крае, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства сообщили: «Авиация МЧС России принимает активное участие в тушении лесных пожаров в Забайкальском крае».

В районе населенного пункта Карповка продолжается тушение ландшафтного пожара площадью 800 гектаров. Здесь работает самолет Ил-76 МЧС России, который выполняет точные сбросы воды непосредственно на очаги возгорания.

В районе села Колочное-2 задействованы два самолета Бе-200ЧС. Площадь пройденного огнем леса здесь составляет уже 145 тыс. гектаров. Авиация МЧС также защищает от распространения огня расположенный рядом поселок Ивановка.

За время проведения работ авиация МЧС России совершила 27 вылетов и сбросила 442 тонны воды на горящие территории. Ведомство продолжает мониторинг и ликвидацию новых очагов возгорания в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.